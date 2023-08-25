Дмитрий Тарасов уехал за границу, отправив жену с детьми в городе Сальск

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина

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Компанию бывшему спортсмену составил рэпер T-Killah. Знаменитости отжигают на отдыхе, пока Анастасия Костенко сидит одна в Ростовской области.

Проводивший супругу с тремя детьми в ее родной город Сальск Дмитрий Тарасов отправился на Кипр в компании рэпера T-Killah. Кадрами из путешествия артист поделился в своем блоге. При этом сам бывший спортсмен не стал публиковать фотографии из отпуска.

Друзья посетили вечеринку в космическом стиле. Для этого они даже переоделись в специальные костюмы, напоминающие скафандры.

Поклонники звездной пары тут же начали строить предположения касательно трещины в их отношениях. Однако ни Анастасия Костенко, ни Дмитрий Тарасов не стали их ни подтверждать, ни опровергать. Примечательно, что T-Killah тоже отправился отдыхать без жены. Но он хотя бы свою возлюбленную отправил на Мальдивы.

«Постараюсь не переживать»: Костенко прокомментировала развод с Тарасовым

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко и Тарасов появились вместе на публике после слухов об их расставании. Пара воспитывает троих детей: пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и полуторагодовалого Алексея.