Герои в Кремле: Владимир Путин встретился с экипажем танка «Алеша»
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Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Дедушка одного из бойцов участвовала в Курской битве.
В Кремле 24 августа побывали особенные гости — это экипаж того самого легендарного танка «Алеша», который в одиночку разбил целую колонну вражеской техники ВСУ.
Накануне президент наградил танкистов звездами героев, а сегодня выяснилось, что один из бойцов может похвастаться не только своими наградами. О событиях рассказала корреспондент «Известий» Анна Воропай.
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