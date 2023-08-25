МО РФ: пресечена попытка Украины устроить атаку ракетой С-200
МО: средства ПВО уничтожили над Калужской областью украинскую ракету С-200
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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Киевский режим пытался атаковать Калужскую область.
Ночью с 24 на 25 августа успешно пресечена попытка Украины атаковать территорию Калужской области ракетой комплекса С-200. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве отметили, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) быстро обнаружили и уничтожили ракету доработанного комплекса ПВО С-200.