«Развестись успеете»: Екатерина Шпица рассказала о важности брака

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Актриса призналась, что с теплотой вспоминает собственную свадьбу.

Почему важен брак? Своим мнением на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделилась российская актриса театра и кино Екатерина Шпица.

Звезда призналась, что испытывает огромное удовольствие, наблюдая за женящимися парами. Она искренне радуется за влюбленных и погружается в собственные радостные воспоминания.

«Я так радуюсь за людей, я представляю, что они испытывают в этот день. И приятно за них порадоваться, и приятно в собственные воспоминания погрузиться Это торжество любви. Это торжество будущей семьи», — рассказала Шпица.

Актриса добавила, что является сторонницей официального заключения брака. По ее словам, этот ритуал «был насыщен определенной энергией».

«Мне кажется, что сила человечества в прогрессивности и сохранении традиций. Бракосочетание — это традиция и очень важный ритуал, в котором люди демонстрируют, что они признают исключительность друг друга. Они признают свое намерение быть друг с другом, преодолевая трудности и проживая вместе счастье. И мне кажется, что день бракосочетания при правильном, здоровом отношении дает поддержку, дает дополнительный заряд», — отметила актриса.

Также Шпица добавила, что стоит жениться, если пара задумывается о детях. Такое решение при возможности завести ребенка — это свидетельство очень серьезных намерений. Но в то же время по разным причинам ребенок не всегда может быть целью супругов.

«Вы знаете, в какие-то моменты жизни удобно быть фаталистом, а в какие-то — очень хочется чувствовать себя хозяином своей судьбы. Какой залог счастливых отношений? Если вы спросите меня об этом лет через 20, когда мне удастся сохранить те прекрасные отношения, которые у меня сейчас, то я, наверное, буду иметь моральное право абсолютно точно раскрыть свой секрет. Мне кажется, мы его с супругом по-прежнему вырабатываем», — призналась артистка.

В заключение звезда пошутила, что сейчас с помощью Госуслуг развестись можно так же быстро, как и пожениться. Но вот о том, что вы не решились на такой шаг, можно жалеть всю жизнь. Также она добавила, что стоит вступать в отношения с другим человеком только тогда, когда «сам научился быть в конструктивных отношениях с самим собой».

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