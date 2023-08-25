🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 24 августа, Растущая Луна в знаке Стрелец: критический день. Нужно быть готовым к борьбе с обольщениями, обманом и иллюзиями. Необходимо постараться сдержать себя и не выпускать на поверхность возникающее негативное отношение к окружающим людям.

♈ Овны

Кажется, проблемы подкрались незаметно, Овны. Но не переживайте, иногда полезно пожить немного в хаосе. Вселенная зачастую дает нам не то, что мы хотим, а то, что нам на самом деле нужно. Уважайте все события, которые происходят в вашей жизни, даже негативные.

Космический совет: смотрите на происходящие события без эмоций.

♉ Тельцы

Отбросьте рационализм и вернитесь к тому, что подсказывает вам сердце. Наблюдайте за знаками судьбы, пусть они и кажутся высосанными из пальца, на самом деле, это не так. Все так, как должно быть, и все складывается в вашу пользу, Тельцы.

Космический совет: осознайте, что действительно важно, а что — нет.

♊ Близнецы

В вас открывается творческая жилка. Постарайтесь записывать все идеи, которые приходят вам в голову. Вдруг одна из них принесет вам миллион, а то и еще больше? Что-то нам подсказывает, что вы можете изменить мир, Близнецы! У вас может также возникнуть желание пообщаться со старыми друзьями.

Космический совет: записывайте свои идеи.

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♋ Раки

Созависимость часто доставляет вам проблемы, Раки. Уделите минутку, чтобы понаблюдать за своими ранами, проанализируйте то, что причиняет вам боль, и вы неожиданно осознаете, что это же является и причиной радости. Вы заслуживаете гораздо большего, особенно того, чтобы вас не критиковали постоянно, а полюбили такими, какие вы есть.

Космический совет: проанализируйте то, что причиняет вам боль.

♌ Львы

Официально поздравляем вас, Львы, вы вступаете в фазу исцеления. Хорошо, что вы начали лучше заботиться о себе, устанавливать личные границы, жить в мире с самими собой. Быть в гармонии со своим «я» — что может быть лучше? Полезно будет отправиться отдыхать на природу.

Космический совет: отдохните на природе.

♍ Девы

Вам стоит обратить внимание на близких людей, которые вас окружают. Покажите им, как сильно вы их любите, и как сильно ими дорожите. И когда вы донесете до родных это, вы избавитесь от тяжести на душе. Вы постепенно исцеляетесь, растете и превращаетесь в лучшую версию себя.

Космический совет: проведите время с близкими.

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♎ Весы

Вы можете и дальше продолжить играть в угадайку, а можете прямолинейно сказать людям в глаза, что думаете или задать важный для вас вопрос. У вас есть шанс разрушить все иллюзии без исключения и построить новую жизнь. Иногда стоит все старое выбросить, чтобы пришло что-то новое.

Космический совет: в этот раз самонадеянность не приведет к бедствию.

♏ Скорпионы

Вами нельзя манипулировать, Скорпионы, и вы сами это знаете. Вы очень сильная личность и вам нужно оставаться быть самим собой. Не притворяйтесь и не создавайте себе качества характера, которыми вы не обладаете на самом деле. Вас готовы любить такими, какие вы есть, потому что вы особенные.

Космический совет: не лезьте сегодня в конфликты.

♐ Стрельцы

Вы привыкли думать о том, что жизнь вас за что-то наказывает, но все совершенно не так, как вам кажется. Наоборот, вы наконец приблизились к поиску истины. Что-то больше не является частью вашей жизни, поэтому стоит отпустить это с изяществом и благодарностью.

Космический совет: отпустите прошлое.

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♑ Козероги

Вы чувствуете ровно то, что вы чувствуете, Козероги. Нет необходимости пытаться разобраться в эмоциях и разбирать их по полочкам. Чувства вообще сложно рационализировать, поэтому это пустая трата времени. Изолироваться от людей сейчас — это не самая лучшая идея, вы нуждаетесь в любви, ободрении и поддержке.

Космический совет: примите с благодарностью свои чувства.

♒ Водолеи

Водолеи, если бы ваше подсознание могло бы с вами общаться, оно бы вам сказало, что у вас все хорошо, и вы делаете все правильно. Отбросьте переживания и перестаньте постоянно решать проблемы, отдохните. Установив покой в своей душе, вы обретете ясность в делах, которую так ищите. Откажитесь от своих ожиданий касательно других людей и сконцентрируйтесь на себе.

Космический совет: отбросьте все переживания.

♊ Рыбы

Необходимо поставить перед собой ряд вопросов и найти на них ответы, Рыбы. К примеру, задумайтесь, как вам добиться того, чтобы в жизни стало больше легкости и радости? Может, позвонить друзьям, с которыми вы давно не общались? Или купить что-нибудь вкусненькое?

Космический совет: побалуйте себя.

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