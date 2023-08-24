Неудача за неудачей: Киеву сложно договориться с Западом о поставках Patriot

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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По словам президента, за каждую дополнительную пусковую систему ему приходится «сильно бороться».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву сложно работать с западными партнерами по вопросу поставок дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

«Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться», — пожаловался он.

По словам Зеленского, Украина сейчас располагает такими системами противоздушной обороны, как Patriot, NASAMS и IRIS-T. Он также подчеркнул, что в дальнейшем, конечно же, рассчитывает на усиление работы с западными партнерами по получению данных установок.

Армия России продолжает специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к властям Москвы с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Решить конфликт мирным путем власти Украины отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Германия впервые поставила Украине ракеты для американских ЗРК Patriot. При этом немецкая сторона не уточнила количество передаваемых снарядов.