«Могут сами выбирать»: в Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС
В Госдепе США прокомментировали расширение БРИКС: страны сами выбирают партнеров
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Что думают в Штатах по поводу роста межгосударственного объединения?
Сейчас альянс БРИКС строит планы по своему расширению. По этому поводу в Госдепе США сообщили, что каждая страна может свободно выбирать для себя партнеров и объединения. Об этом высокопоставленный дипломат рассказал информационному агентству РИА Новости.
«Страны могут сами выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут взаимодействовать», — заявил политик.
При этом он отметил, что США продолжат вести дела со своими союзниками и партнерами на двусторонних, региональных и многосторонних форумах.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Лавров считает оскорбительной стратегию США в Африке. По его мнению, на Западе указывают, каких партнеров стоит выбирать государствам «черного континента», а каких — нет. Лавров напомнил о законе о «препятствовании злобной политики России в Африке», который был принят в прошлом году в США.