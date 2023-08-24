В Сочи произошел пожар в многоквартирном жилом доме

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

МЧС ликвидируют возгорание на площади 450 квадратных метров.

Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание в многоквартирном четырехэтажном жилом доме на площади 450 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«Тушение осложняется плотной застройкой, высокой горючей загрузкой — крыша из деревянных конструкций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при эвакуации жильцов дома было задействовано 58 человек и 21 единица техники.

В Хабаровске со стрельбой задержали нелегала, сбившего сотрудника ФСБ

До этого была информация о том, что возгорание произошло на крыше многоквартирного дома на площади 300 квадратов на Новороссийском шоссе, первые подразделения отправились на место ЧП в 17.35 по московскому времени. Позже в региональном МЧС заявили, что площадь увеличилась с 300 до 450 квадратных метров, из дома начали эвакуировать людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что устроивший ДТП в Калуге водитель был в состоянии наркотического опьянения.