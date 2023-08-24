В ООН обеспокоены тем, что украинские дроны атакуют Россию

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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В организации не одобряют действия Украины.

Украина продолжает обстреливать мирные населенные пункты России. Такой подход боевиков киевского режима вызвал обеспокоенность даже в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом рассказала заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности.

«Обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву», — заявила заместитель генсека.

Женщина напомнила, что удары по гражданской инфраструктуре наносить нельзя. Это запрещено международным правом.

К слову, в МИД России неоднократно осуждали действия украинских боевиков и просили ООН дать оценку таким действиям.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство иностранных дел осудило новые террористические атаки Киева против объектов Москвы.