Бывший министр теперь бывший парень: Наталия Вернер рассталась с Хайко Маасом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Отношения продлились семь лет.

Бывший министр иностранных дел Германии Хайко Масс и актриса Наталия Вернер заявили о том, что больше не являются парой. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

«Мы давно решили пойти разными путями. Мы останемся друзьями и от всего сердца пожелаем друг другу всего наилучшего в будущем» — говорится в заявлении Мааса и Вернер.

Вернер и Маас впервые заявили о своих отношениях весной 2016 года. В то время политик СДПГ Маас был федеральным министром юстиции, а Вернер уже много лет была известна как актриса и модель. Об их совместной жизни было мало что известно — пара не любила публичность. Известно лишь, что они оба воспитывали детей от предыдущих отношений.

Неизвестно, с каких пор Масс и Вернер больше не состоят в отношениях. О причинах расставания также не было никакой информации. В заявлении пары говорится: «Мы просим вас принять то, что мы не будем делать никаких дальнейших заявлений в целях защиты нашей конфиденциальности».

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