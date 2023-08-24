Сооснователя группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым в неадекватном состоянии
Фото: 5-tv.ru
Что же с ним случилось?
Пропавшего сооснователя рок-группы «Алиса» Андрея Шаталина нашли живым в Санкт-Петербурге. Об этом эксклюзивном для 5-tv.ru рассказал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Волонтеры рассказали, что гитариста нашли в лесу. Музыкант был обнаружен в районе пропажи и находился в неадекватном состоянии. Затем его увезли в больницу.
Поисковый отряд нашел музыканта.
На одном из полученных кадров видно, что мужчина стоит на коленях в лесу. А на второй фотографии он жадно поглощает какой-то напиток.
Известно, что 22 августа 63-летний гитарист вышел из дома в магазин, а затем исчез.Друзья рассказывают, что ранее ничего похожего за гитаристом не наблюдалось. Испуганные жена и дети, осознав пропажу главы семьи, тут же обратились за помощью к специалистам-поисковикам.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка.