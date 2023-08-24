Состоялось заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества»

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На заседании обсуждались вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов спецоперации.

Заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» провел первый заместитель руководителя Администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко. В ходе заседания с докладом о деятельности фонда с начала работы региональных филиалов выступила председатель фонда Анна Цивилева.

Суммарно за все время работы в филиалы фонда поступило более 173 тысяч обращений.

Наиболее частыми вопросами, с которыми обращались в фонд подопечные, стали:

запросы о назначении мер социальной поддержки — по более чем 21 тысячи из них есть решения;

денежных выплат, связанных с участием в СВО — по более чем 12 тысячи есть решения;

получении удостоверения ветерана боевых действий — по более чем 5,6 тысячи есть решения;

юридической помощи — по более чем 13,5 тысячи есть решения;

получении льгот по коммунальным платежам — по более чем семи тысяч есть решения;

получении медицинской помощи — по более чем 5,6 тысячи есть решения;

оказании психологической помощи — по более чем 5,7 тысячи есть решения.

Первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Сергей Кириенко поблагодарил команду фонда за работу.

«Фонд „Защитники Отечества“ был создан по указу президента, и главный принцип его работы в том, что все — руководители филиалов фонда, социальные координаторы — относятся к участникам СВО, ветеранам и их семьям как к родным. С момента открытия филиалов прошло всего два с половиной месяца, однако за это время был проделан большой объем работы. Это постоянный анализ более чем сотни тысяч обращений ветеранов, индивидуальная работа с каждым из подопечных, ежедневное решение самых разных вопросов. Хочу выразить благодарность всей команде, и особенно региональным филиалам, за неравнодушие, за искреннее участие и преданность нашему общему делу на протяжении всего этого времени», — сказал Сергей Кириенко.

Анна Цивилева подчеркнула, что команда фонда индивидуально рассматривает каждую жизненную ситуацию и оказывает помощь подопечным в полном объеме.

«Каждое обращение по-своему уникально и связано с личной ситуацией. Бывает, что боец просто демобилизуется и приходит оформить удостоверение ветерана боевых действий. А бывают ситуации, когда защитник Отечества получает ранение, у него сгорают вся одежда и документы, и он возвращается домой через госпиталь в одном ботинке. Ни в одном из этих случаев о формальном подходе не может быть и речи. Все эти вопросы на уровне сопереживания решают социальные координаторы, уделяя каждому подопечному столько внимания, сколько нужно», — сказала Анна Цивилева.

Далее в ходе заседания участники обсудили вопросы протезирования и обеспечения ТСР, медицинской реабилитации и психологической помощи. Отмечено, что услуга комплексной реабилитации для ветеранов СВО должна быть доступна в каждом регионе.

На заседании также обсуждались вопросы сохранения и восстановления психологического благополучия ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших, а также психологического сопровождения подопечных, не нуждающихся в оказании медицинской помощи, с целью их адаптации к новым условиям жизни и гармонизации семейных отношений.

Для организации оказания качественной юридической помощи фонд заключил соглашения со следующими структурами: Министерство юстиции Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная нотариальная палата, Федеральная палата адвокатов, Ассоциация юристов России. После подписания соглашений на федеральном уровне подписываются соглашения на уровне филиалов.

Руководство фонда регулярно организует личные встречи с подопечными в госпиталях, реабилитационных центрах и во время культурных событий. Это необходимо, чтобы получить от ветеранов реальную обратную связь и понять, какие вопросы у них не решаются и являются самыми наболевшими.

В период с июля по август 2023 года фондом организованы и проведены мероприятия в филиалах, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, а также физкультурно-спортивные мероприятия, поездки детей ветеранов СВО в детские оздоровительные лагеря и семейные соревнования, выездные уроки мужества для юнармейцев с участием ветеранов специальной военной операции и членов семей погибших.

Важнейшим мероприятием стал Первый форум ветеранов специальной военной операции «Справедливость. Забота. Уважение», в котором приняли участие 150 ветеранов специальной военной операции.

Еще одной важной вехой работы с ветеранами стал «Кубок Защитников Отечества» в Кузбассе, в рамках которого более 70 спортсменов-ветеранов СВО приняли участие в соревнованиях по пяти видам спорта: пулевой стрельбе, армрестлингу, стрельбе из лука, пауэрлифтингу, настольному теннису.

Анна Цивилева подчеркнула, что фонд последовательно ведет работу по привлечению госкорпораций, бизнес-сообщества, некоммерческих организаций к сотрудничеству для более эффективной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов. Так, на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения с ОАО «Российские железные дороги», Российским союзом промышленников и предпринимателей, Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии, ПАО «Промсвязьбанк».

Также в сотрудничестве с профессиональными спортивными клубами и ведущими российскими культурными коллективами предусмотрены квоты для бесплатного посещения ветеранами СВО и их семьями спортивных соревнований, матчей, спектаклей и концертов.

С докладами выступили руководители филиалов фонда «Защитники Отечества» в Ростовской и Сахалинской областях Татьяна Карасева и Сабина Кушевская, а также председатель межведомственной комиссии в Донецкой Народной Республике Алексей Никоноров.

Всего в отчетном периоде в филиал Ростовской области поступило более 1300 обращений. Самыми актуальными остаются вопросы присвоения статуса ветерана боевых действий (члена семьи погибшего ветерана), прохождение врачебной комиссии, поиск работы. Филиал оказывает содействие всем обратившимся.

Совместно с Ростовским медуниверситетом филиалом запущен пилотный проект организации медицинской реабилитации для ветеранов боевых действий на площадках медицинских организаций, являющихся базой практической подготовки ординаторов. С подопечными уже работают РЖД-медицина, ортопедический центр «Сколиолоджик», медицинский центр «Кинезио».

Филиалом обеспечена доступность получения всех сервисов и услуг по месту проживания подопечных во всех 55 муниципальных образованиях региона, администрациями предоставляется дежурный служебный транспорт для посещения подопечных

в отдаленных населенных пунктах. На всей территории области организовано оказание бесплатной юридической помощи, также Минздрав области выделил 16 кабинетов психолого-психотерапевтической помощи для оказания медицинских услуг в амбулаторных условиях.

В Сахалинском филиале фонда «Защитники Отечества» большая часть штата социальных координаторов состоит из членов семей ветеранов СВО и опытных военных психологов. Это помогает команде отрабатывать обращения по самым разным вопросам: психологической помощи, оформления выплат по ранениям, получения удостоверений ВБД и других документов, так как многие этапы помощи подопечным этими сотрудниками были пройдены лично.

В сотрудничестве с МФЦ и центрами социальной поддержки социальные координаторы увеличивают количество личных приемов, проводят выездные встречи на дому с привлечением общественности и волонтеров для принятия документов на выплаты и организацию помощи на дому.

Филиал также принимает активное участие в работе по увековечиванию памяти павших героев, в том числе в проекте Правительства Сахалинской области по созданию Мемориального комплекса на месте захоронений участников СВО.

С начала работы в адрес фонда «Защитники Отечества» в Донецкой Народной Республике получено почти шесть тысяч обращений. При содействии Министерства здравоохранения ДНР, Министерства труда и социальной политики ДНР, ряда других министерств и ведомств сотрудники филиала оказывают ветеранам СВО и членам их семей помощь в организации лечения и реабилитации, в решении социальных и юридических вопросов, содействуют в трудоустройстве, обучении, оформлении документов и решении бытовых проблем.

В настоящее время филиал расширяет сферу взаимодействия регионального фонда с НКО и общественными организациями. Подписаны соглашения с «Военно-патриотическим движением «Молодая Гвардия–Юнармия», «Боевым братством», «Патриотами Новороссии». Благодаря сотрудничеству с Народный фронтом и «Молодой Гвардия Единой России» оказана адресная помощь 48 семьям.

В поддержку работы фонда также выступили Герой России Алексей Романов, Герой России Вячеслав Бочаров, Герой Советского Союза инок Киприан.

В заседании приняли участие заместитель председателя наблюдательного совета фонда, зампред правительства РФ Татьяна Голикова, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин, ректор президентской Академии РАНХиГС Алексей Комиссаров, руководитель исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов а также члены наблюдательного совета — руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.