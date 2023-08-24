Земфира* попала в эпицентр скандала после концерта в Казахстане

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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По словам исполнительницы, организаторы устроили ей «чудовищное» шоу.

Концерт певицы Земфиры* в Казахстане закончился конфликтом с организатором мероприятия и поклонниками. Выступления знаменитости прошли в Астане и Алматы, после них артистка резко высказалась об их организации в своих социальных сетях. По словам исполнительницы, планирование концертов в Казахстане было «чудовищным».

Такое резкое высказывание не понравилось поклонникам звезды, они обвинили женщину в неуважительном отношении. Также на колкости отреагировали организаторы концерта, которые рассказали, что певица вела себя капризно и делала возмутительные вещи. Они опубликовали кадры разгромленной гримерки певицы, которая была завалена битыми бутылками на полу и мусором.

После бурной реакции артистка поспешила извиниться. Также она попыталась заверить зрителей страны в том, что их ждет в будущем «замечательное» шоу.

Земфира покинула Россию вместе с подругой-режиссером Ренатой Литвиновой в марте 2022-го и обосновалась в Париже. Свой переезд женщина обосновала недовольством СВО. Во время выступления в октябре прошлого года она заявила, что каждый день молится о прекращении спецоперации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Земфира подала жалобу на отказ суда снять с нее статус иноагента.

* — признана физлицом-иноагентом в России.