Особо опасны: в Британии стали надевать на мигрантов браслеты для слежки

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Их используют в двух центрах приема беженцев в юго-восточном графстве Кент.

Власти Великобритании надевают наручные браслеты со штрихкодом на нелегальных мигрантов, которые переправляются в королевство через пролив Ла-Манш на лодках. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, это необходимо для отслеживания их местоположения. Такие девайсы используют в двух центрах приема беженцев в юго-восточном графстве Кент.

Их разработала компания The Barcode Warehouse специально по госзаказу королевского МВД. Организация предоставляет не только браслеты, но также сканирующее оборудование и программное обеспечение.

Разработки аналогичны с теми, которые выдаются пациентам британской Национальной службы здравоохранения при поступлении в медучреждения.

Газета пишет, что в стране нет подготовленной инфраструктуры для того, чтобы содержать всех нелегально прибывающих в королевство людей. Только за последние пять лет через пролив Ла-Манш переправились более 100 тысяч мигрантов. По официальным данным, их содержание ежедневно обходится британским налогоплательщикам в шесть миллионов фунтов стерлингов или 7,6 миллиона долларов.

В прошлом году подобные меры были введены губернатором американского штата Техас Грегом Эбботом. Однако власти Нью-Йорка обвинили его в обращении с людьми «как со скотом».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Британии собирают деньги для медсестры-убийцы.