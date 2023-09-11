Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Сейчас актриса постоянно ходит к косметологам, чтобы поддерживать красоту и молодость.

Наталья Рудова готова лечь под нож пластического хирурга. Своими планами на будущее звезда сериала «Татьянин день» эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере документального фильма «Жизнь по вызову. Док».

«Все будут всегда обращаться к пластическим хирургам. Все хотят сохранять молодость. Есть женщины, которые говорят: „Да эти вот дуры, которые пошли себе что-то сделали“. Знаете, что? Идите вы в ****. Если вы хотите стареть „красиво“ — старейте дальше», — эмоционально высказалась актриса.

По словам Рудовой, сейчас она постоянно ходит к косметологам, чтобы поддерживать красоту и молодость. А в будущем она убеждена, что с 80-процентной вероятностью обратится и за помощью пластических хирургов.

«Если вдруг я захочу, я пойду и сделаю себе круговую подтяжку. Слава Богу, все хорошо сейчас — ничего не надо делать. <…> И на***** мне на это мнение, что кто-то там что-то скажет. И каждая девочка, я вас уверяю, если у нее есть деньги, она с удовольствием пойдет что-то себе переделывать, если ее что-то беспокоит. И пусть идет! Потому что, может быть, это ей мешает построить личные отношения», — считает актриса.

В июле этого года Наталье Рудовой исполнилось 40 лет. С годами актриса не потеряла свою харизму и привлекательность. Звезда сериала «Татьянин день» является одной из самых эффектных и красивых девушек российского шоу-бизнеса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Рудова пожаловалась на дискриминацию из-за красоты.