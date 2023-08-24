В России разработали гранатомет для беспилотников

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Современная разработка уже запатентована.

В России разработали новый вид гранатомета с цилиндрическим магазином для поражения целей с беспилотника. Об этом свидетельствует документ на сайте Федерального института промышленной собственности.

Оружие позволит поражать цели в зданиях и сооружениях в условиях городской или пересеченной местности. Магазин перспективной разработки выполнен в форме цилиндра с расположенным внутри диском с прорезями для установки гранат.

В днище корпуса барабана есть специальное отделение для подачи боеприпаса в ствол гранатомета. Последний наводится на цель с помощью пульта управления дроном и камеры.

По команде оператора подается питание в электродвигатель, который вращает диск. Таким образом одна из восьми гранат отправляется в ствол через отверстие.

Затем подается напряжение на соленоид, в то время как ферромагнитный сердечник воздействует на гранату, отправляя ее к цели. При этом в момент выстрела возвратная пружина сжимается и возвращает сердечник в исходное положение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что известно о новых российских кораблях «Циклон».