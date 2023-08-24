«Вышел в магазин, не вернулся»: основатель «Алисы» пропал без вести в Петербурге

Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев

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63-летнего музыканта объявили в розыск спустя двое суток после исчезновения.

Гитарист Андрей Шаталин, один из основателей рок-группы «Алиса», пропал в Петербурге. С просьбой помочь отыскать музыканта в социальных сетях вышел поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Соответствующее обращение опубликовали в официальной группе объединения ВКонтакте.

Известно, что 22 августа 63-летний гитарист вышел накануне из дома, успев попрощаться с родственниками, а затем исчез. Куда мог податься Шаталин, не понимают ни родственники, ни друзья.

«Внимание, помогите найти! Шаталин Андрей Германович, 63 года. Особые приметы: носит бороду. Худощавое телосложение, носит бороду», — информируют волонтеры.

Как стало известно 5-tv.ru, ранним утром Шаталин «вышел из дома в магазин и в квартиру не вернулся». Друзья рассказывают: ранее ничего похожего за гитаристом не наблюдалось. Испуганные жена и дети, осознав пропажу главы семьи, тут же обратились за помощью к специалистам-поисковикам.

Музыкант был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик. Именно в таком виде Шаталина видели последний раз.

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