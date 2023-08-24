США внесли 11 россиян и детский центр «Артек» в санкционный список

Фото: www.globallookpress.com / Chuck Myers

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Прежде о новых ограничениях сообщал Байден.

США внесли 11 россиян и международный детский центр «Артек» в санкционный список по России. Об этом сообщает американский Минфин.

Немногим ранее президент США Джой Байден заявлял, что Штаты сегодня объявят о новых антироссийских санкциях. Но не уточнял, о каких именно.

Усиленное санкционное давление на Россию продолжается со стороны Запада с первого дня спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми санкциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против банков «Уралсиб», «Зенит», «Росбанк», Северстали, Курчатовского института Канада ввела санкции.