Все вздрогнули: поклонники шокированы внешним видом Татьяны Устиновой

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Писательница и телеведущая попала в объектив камер вместе с заслуженным артистом России Станиславом Садальским.

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский опубликовал в личном блоге совместную фотографию с писательницей Татьяной Устиновой. Он сделал этот снимок перед началом эфира программы, которую Устинова ведет на одном из телеканалов.

«Пять лет назад я уже был гостем ее студии, остался очень доволен. Таня оказалась прекрасным собеседником: умным, остроумным, деликатным, умеющим слушать», — поделился Садальский.

Свежий кадр с одним из самых популярных авторов детективных романов нашей страны привлек внимание фанатов. Еще бы — Татьяна Устинова редко выходит в свет и не ведет соцсети, поэтому посмотреть «лишнее» фото для многих поклонников — одно удовольствие. В итоге, многие пользователи посчитали, что Устинова, худевшая три года назад, вновь набрала вес.

Подписчики терялись в догадках: либо стилисты звезды неудачно подобрали образ, либо она действительно снова перестала контролировать свое питание.

Устинова уже сбрасывала за три года около 100 килограммов, когда ела здоровую еду и активно занималась спортом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Устинова не хотела выходить замуж.