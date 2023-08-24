Адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество и счета

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Громкий процесс по делу о мошенницы «королевы марафонов» продолжается.

Адвокаты блогера Елены Блиновской обжаловали решения Пресненского суда о наложении ареста на ее счета и имущество в рамках уголовного дела о неуплате налогов. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат Наталия Сальникова.

«Все решения Пресненского суда обжалованы», — сообщила юрист.

Также известно, что даты рассмотрения жалоб в Мосгорсуде на сегодняшний день еще не назначены.