Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в аварию в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Позднее он обратился к подписчикам в социальных сетях, заверив, что жив и здоров.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев стал участников аварии в Москве. Сначала о случившемся ДТП сообщил столичный Дептранс, позднее видеообращение записал и сам чиновник.
Авария произошла днем на улице Правды. Помощник Гурулева отмечал, что тот ехал по своей полосе в рамках установленной скорости, но в этот момент с парковки выезжала другая машина — произошло столкновение. Медицинская помощь в результате никому не понадобилась.
Сам Гурулев поделился в социальных сетях, что жив и здоров. В ближайшее время он планирует выезжать в рабочую командировку в Читу в Забайкальский край.
В распоряжении 5-tv.ru также появились видеокадры после ДТП. На них видно сильно поврежденную иномарку — выбита фара, помыта передняя часть BMW.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате наезда автомобиля на тротуар и остановку в Калуге пострадали десять человек, включая двоих детей.