«Альтернативная система»: Лавров заявил о перспективах развития валюты БРИКС

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Неужели этот вариант не будет зависеть от контролируемой США системы?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях саммита БРИКС в ЮАР заявил о том, что об единой валюте пока говорить рано, но важные шаги в этом направлении уже предпринимаются. Все внимание фокусируется на обеспечение торговли и взаимных экономических проектах, которые не будут зависеть от западной системы.

«Про единую валюту БРИКС сейчас речи нет, обсуждаются пути независимых от Запада расчетов, министры финансов БРИКС сформируют группу к следующему саммиту в Казани по вопросу формирования альтернативной платежной системы», — заявил он.

По словам главы МИД РФ, страны Запада уже много раз подтверждали свою способность злоупотреблять статусом эмитента резервных валют. Делали они это для того, чтобы достигать личные политические цели.

В 2019 году в качестве председателя группы по финансовым услугам делового совета БРИКС РФПИ предложил создание совместной платежной системы БРИКС и единой криптовалюты для расчетов между странами участницами, а также создание международного арбитражного суда в рамках встречи, который бы позволял объективно и непредвзято решать споры между членами альянса.

БРИКС — это межгосударственное объединение Федеративной Республики Бразилии, Российской Федерации, Республики Индии, Китайской Народной Республики и Южно-Африканской Республики. Дата создания объединения июнь 2006 года.

Сегодня стало известно, что членами объединения с 2024 года станут Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Российский лидер уже поздравил новые страны БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, к чему приведет расширение БРИКС+.