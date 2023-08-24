«Стало брендом»: Лавров о возможном переименовании БРИКС

Фото: Reuters / JAMES OATWAY

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По его словам, за сохранение названия выступили все страны — участницы.

Название БРИКС не изменится после расширения группы стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях саммита БРИКС в ЮАР.

«Это уже стало брендом», — отметил он.

Более того, никто из стран — участниц не предлагал ничего нового для замены. По мнению представителей всех стран, существующее название будет подчеркивать преемственность совместной работы.

Пятнадцатый саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам свое желание вступить в объединение выразили порядка 30 государств. Ранее Владимир Путин уже анонсировал рост влияния БРИКС в мире.

По предварительным оценкам, только в 2024 году ожидается, что членство получат Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к чему приведет расширение БРИКС+.