Новая любовь? Бритни Спирс засняли на свидании с незнакомцем

Бритни Спирс заметили на свидании после расставания с Сэмом Асгари

Фото: www.globallookpress.com / Pa

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Вечерний ужин звезды в ресторане в компании мужчины наводит на определенные мысли.

Певицу Бритни Спирс засняли на свидании с незнакомцем. Кадры опубликовало издание Mirror.

Новоиспеченную пару фотографы застали на выходе из ресторана Craig's в Западном Голливуде после позднего ужина. Спирс и ее предполагаемый бойфренд в сопровождении охраны вместе сели в машину поп-звезды и уехали.

Знаменитость была одета в зеленое мини-платье с прозрачными вставками и высокие черные сапоги-казаки. Голову блондинки украшала ярко-красная шляпа с широкими полями.

Еще накануне интернет пестрел новостями о том, что ее экс-возлюбленный бодибилдер Сэм Асгари решил отобрать у нее свой подарок в честь годовщины свадьбы — добермана Поршу. А юристы знаменитостей уже готовят необходимые документы для раздела их совместного имущества на суде.

Ранее 5- tv.ru писал, что Спирс застали ночью в фастфуде с алкогольным коктейлем.