«Не имею представления»: премьер Эстонии Каллас о бизнеса мужа в России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в РФ

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

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Прежде стало известно, что компания продолжила работу в стране, несмотря на санкции. Так ли это?

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнеса мужа Арво Халлика в России. Скандал вокруг этой темы она прокомментировала на пресс-конференции правительства.

Недавно стало известно, что транспортная компания Stark Logistics, принадлежащая ее мужу, продолжает грузоперевозки на российской территории. Это вызвало резонанс в обществе. Но сама Каллас якобы ничего не знала об этом.

«Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — утвердила Каллас.

При этом она добавила, что, по словам супруга, работа компании в России была остановлена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль призналась, что получает зарплату в рублях, работая в Санкт-Петербургском государственном университете.