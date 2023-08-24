Португалия поможет обучить украинских летчиков на истребителях F-16

Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine

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Долгожданный подарок от Запада совсем скоро окажется во владении киевского режима.

Португалия поможет летчикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовиться к истребителям F-16, которые совсем скоро поступят от других стран. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16», — заявил он.

Также ранее Зеленский объявил, что помогать в обучении украинским летчикам будет Греция.

Известно, что американские истребители F-16 Украине передадут Норвегия, Нидерланды и Дания. Также они вызвались помочь в обучении украинских боевиков. В первую очередь они должны пройти серьезную подготовку по английскому языку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский запросил у Финляндии истребители F-18, которые уже выводят из эксплуатации.