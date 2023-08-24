ФИФА расследует инцидент с поцелуем Рубиалеса и футболистки сборной Испании

Фото: www.globallookpress.com / Oscar J. Barroso

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Глава испанской федерации футбола поцеловал свою подопечную после победы на чемпионате мира.

Международная федерация футбола (ФИФА) расследует инцидент с поцелуем главы REEF (Королевская испанская футбольная федерация. — Прим. ред.) Луиса Рубиалеса и футболистки сборной Испании Хенивер Эрмосо. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

«Дисциплинарный комитет ФИФА предоставит дополнительную информацию о дисциплинарных разбирательствах только после того, как вынесет окончательное решение по этому вопросу», — сказано в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что организация осуждает любые действия против неприкосновенности всех людей. Против Рубиалеса открыто дисциплинарное производство.

Глава REEF не совладал с эмоциями и поцеловал футболистку сборной Испании прямо на футбольном поле после победы на чемпионате мира. Во время церемонии награждения он надел на Хенивер Эрмосо медаль и поцеловал прямо в губы.

Несмотря на то, что сама футболистка отнеслась к ситуации с юмором и назвала ее «проявлением дружбы», общественность осудила действия Рубиалеса. Позже он публично извинился за свой поступок и заявил о готовности понести урок из этой ситуации.

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