Лавров: будем работать на поле боя, раз Запад настроен нанести России поражение

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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На Западе прекрасно осознают, но боятся признать правоту России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции на полях саммита БРИКС в ЮАР подробно прокомментировал отношения между странами «коллективного Запада» и Россией.

«Запад пытается добиваться своих целей, используя Украину против РФ, все это отчетливо проявилось и в ходе дискуссии, и в ходе бесед со странами, которые представлены сегодня в заседаниях в Йоханнесбурге», — заявил он.

Дипломат отметил, что цель США не подавить Россию, а просто устранить любое инакомыслие на международной арене, подобная политика в последнее время проявляется все чаще и чаще.

«Они же сами говорят: мы должны победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение на поле боя. Ну, вот, что у них сейчас пока вместо здравого смысла, и значит, будет работать на этом поле, не на дипломатическом, не на международно-правовом, а на поле боя», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что на Западе прекрасно понимают, за что борется Россия в зоне СВО, но не могут этого озвучить.

«Об этом президент РФ Владимир Путин, еще раз, выступая на саммите БРИКС, четко сказал: за свою безопасность, за интересы тех людей, которые хотя говорить по-русски, обучать своих детей на русском языке, пользоваться плодами русской культуры на землях, которые столетиями обустраивали их предки. Это вещь, которая должна быть понятна всем», — заключил Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему речь Путина на саммите БРИКС вызвала переполох в западных СМИ.