Стало известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Встреча может состояться уже в первых числах сентября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи. Об этом ТАСС сообщил дипломатический источник в Турции.

По предварительной информации, встреча двух лидеров может состояться уже 4 сентября.

Последний раз Эрдоган и Путин общались 2 августа дистанционно. Президент Турции пригласил российского лидера с визитом в страну, но встречу в августе не смогли организовать на турецкой стороне. Переговоры были маловероятны из-за загруженного графика — в это время были запланированы встречи G20 в Индии и Генеральная ассамблея ООН в США.

Тогда Эрдоган выразил надежду встретиться с Путиным в России в сентябре. Кроме того, сейчас Турция и ООН готовят предложения для России по зерновой сделке в надежде провести трехсторонние переговоры.

Ранее 5-tv.ru писал, о чем Эрдоган хочет поговорить с Путиным во время его визита.