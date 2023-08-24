«И глубокая задумка, и мораль»: какие фильмы нужно показывать детям в школах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Личный архив Дмитрия Салынского; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Кинокритик, вопреки ожиданиям, сделал неординарный выбор.

В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о введении обязательных киноуроков для школьников всех возрастов. Планировалось, что изменения в общеобразовательной системе позитивно скажутся на развитии учащихся, а заодно в интересной форме позволят поведать о сложных вещах.

Кинокритик Дмитрий Салынский назвал 5-tv.ru две киноленты, которые, по его мнению, обязательно нужно включить в итоговый список программы «Киноуроки в школах». Так, вопреки ожиданиям, вместо привычной классики он упомянул фильмы Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и «Иваново детство».

«Почему? Потому что это лучшие фильмы, которые Тарковский снял. Это моя субъективная оценка, я могу быть не прав. Там есть и глубокая задумка, и мораль: удивительное сочетание нравственности и высокого художественного качества. Это, кстати, признано: уже несколько десятилетий Тарковский сохраняет первое место в мировом рейтинге по качеству фильмов, и это выбрали не мы, а мировые критики. Эти рейтинги обновляются каждый год, а кино Тарковского там остается уже полвека», — аргументировал он.

Что касается организации встреч актеров со школьниками, то кинокритик уверен: в этом нет большого практического смысла.

«Не вижу смысла. Кто-то захочет встречаться, кто-то не захочет. Многие не хотят, им некогда. И не все школы могут себе позволить устроить такие встречи. Это очень сложно. К тому же, большие мастера должны сохранять дистанцию», — считает критик.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания в Москве ОЭЗ в сфере кино.