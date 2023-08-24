«Нас хватило на неделю»: Боня снова сошлась с загадочным бойфрендом

Фото: www.globallookpress.com / Rocco Spaziani

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Пропавшая из соцсетей экс-звезда «Дома-2» наконец вышла на связь и рассказала, что проводит время со своим мужчиной.

Модель и бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила, что перед операцией в Америке она снова сошлась со своим бойфрендом, которого до сих пор скрывает от публики. Об этом сообщает издание Woman.ru.

Знаменитость поделилась радостными чувствами по поводу воссоединения с загадочным избранником. Модель признала, что их разлука продлилась недолго, и после расставания они оба быстро поняли, что не могут жить друг без друга.

С начала лета Боня интриговала поклонников новостями о романе с красавцем-бизнесменом из России. Однако в июле появились сообщения о том, что пара рассталась несмотря на то, что звезда уже мечтала о свадьбе.

Возможно, теперь у нее появился реальный шанс выйти замуж, поскольку влюбленные снова вместе.

«Был момент, когда мы расставались. Но нас хватило на неделю. При этом мы не ссорились. Он просто думал, что что-то может быть не так. Но все прекрасно. Мы вместе», — делится звезда.

Бойфренд прилетел к ней из России, чтобы устроить романтический ужин.

«Я в отношениях уже второй год. Просто он прилетел ко мне, навестить меня перед тем, как я уеду в Лос-Анджелес на операцию», — объяснила модель.

Дело в том, что Боня мечтает о «лисьих глазках», как у Беллы Хадид. Ей удалось договориться об операции, стоимость которой составляет более 24 миллионов рублей. В новом видеоролике ведущая уже находилась в самолете.

«Через два дня операция. Я полетела в Лос-Анджелес, пожелайте мне удачи! Все сложилось, я в самолете», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, когда Виктория Боня собирается выйти замуж.