Кириенко отметил работу создателей курса «Основы российской государственности»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Дисциплину презентовали на итоговой конференции преподавателей в Москве.

С этого года в расписаниях российских вузов появится новая дисциплина — «Основы российской государственности». Ее цель — формирование у студентов чувства патриотизма и соответствующей системы ценностей.

Учебный курс презентовали на итоговой конференции преподавателей в Москве. Планируется, что его внедрение положит начало системной работе по развитию отечественной школы общественных наук.

«Более 600 высших учебных заведений, около семи тысяч человек, вовлеченных в работу над созданием нового курса „Основы российской государственности“, самые активные участники, я знаю, присутствуют в этом зале. Огромная работа педагогов и прохождение курсов повышения квалификации, проделана колоссальная работа», — отметил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

На конференции присутствовали и авторы нового предмета — эксперты, которые работали над созданием курса. По их словам, он предполагает не только традиционные лекции, но и семинары, где студенты смогут развивать коммуникативные навыки и критическое мышление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что изменится в российских школах с 1 сентября 2023 года.