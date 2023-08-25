Уже есть карта: кому угрожает сброшенная с «Фукусимы» радиоактивная вода

Массовые протесты начались в Японии после сброса воды с «Фукусимы»

Фото, видео: Reuters / MINWOO PARK; 5-tv.ru

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Решение японских властей создает огромные риски.

Китай приостановил импорт морепродуктов из Японии сразу, как только в Тихий океан все-таки начали сбрасывать воду с «Фукусимы — 1». Формально — по заверениям Токио — «очищенную».

Но эксперты выяснили — опасный элемент тритий, провоцирующий онкологические заболевания, никуда из этой воды не делся. Японию обвиняют в том, что она использует океан как канализацию, создавая огромные риски сразу для нескольких стран.

Сегодня люди вышли на протесты: и к штаб-квартире АЭС «Фукусима», и к ее диппредставительствам — например, в Южной Корее. Куда в первую очередь потечет зараженная вода? Карту составил корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ранее 5-tv.ru писал, чем на самом деле грозит миру вода с «Фукусимы».