Крушение самолета Евгения Пригожина в Тверской области: главное к этому часу

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Николай Хижняк; 5-tv.ru

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Что известно об этой резонансной авиакатастрофе?

На месте авиакатастрофы в Тверской области сейчас работают криминалисты. Территория, где произошло крушение, оцеплена. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». А Росавиация опубликовала список тех, кто находился на борту: это семь пассажиров — среди них есть и Евгений Пригожин.

В ближайшие часы состоится судмедэкспертиза. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал последние подробности.

Ранее 5-tv.ru писал, что часть джета Пригожина нашли в трех километрах от места крушения. Фрагменты разрушенного судна разбросало на несколько километров.