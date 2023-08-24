Российские Су-34 уничтожили украинские ЗРК С-300 управляемыми ракетами — видео
Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300 в зоне спецоперации
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Позиционный район врага был ликвидирован в Николаевской области.
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми ракетами. Кадрами из Николаевской области, где был уничтожен противник, поделилось Минобороны РФ.
«Позиционный район ПВО ВСУ был вскрыт и уничтожен истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России точными ударами с использованием управляемых ракет», — рассказали в ведомстве.
Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию, пункт управления и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, принадлежавшие ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения катера с десантом ВСУ у острова Змеиный.