«Тепло, светло и позитивно»: продолжается тур футбольного клуба «Старко»

Фото, видео: Антон Новодережкин/ТАСС; 5-tv.ru

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В состав команд войдут Илья Авербух, Влад Топалов, Михаил Гребенщиков и другие звезды эстрады, спорта и кино.

Стартовал масштабный тур футбольного клуба звезд эстрады «Старко» по городам России, президентом которого является лидер рок-группы «Зодчие» Юрий Давыдов. В туре примут участие: Илья Авербух, Влад Топалов, Михаил Гребенщиков, участники группы «Зодчие», Сергей Минаев и другие.

«В каждом городе который состоятся футбольные матчи артистов с руководством города и предприятий „Росатом“, грандиозные гала-концерты, мастер-классы, фотосессии и просто общение со зрителем. Будет соблюдена многолетняя традиция, когда артисты включают в свою команду мальчишек из этих городов, дарят им форму и продолжают дружбу дальше», — рассказывает Юрий Давыдов.

Основная цель мероприятия — помогать детям проявлять себя и реализовываться на спортивном поприще. Тур начался 17 августа в городе Железногорске Красноярского края, где состоялся первый футбольный матч, а также концерт от клуба «Старко». В течение второй половины августа и сентября команда посетит такие города как Курчатов, Краснокаменск, Димитровград, Саров, Снежинск, Озерск, Десногорск и другие.

«Погода будет хорошей, потому что даже в ненастье на наших праздниках очень тепло, светло и позитивно!» — отметил Давыдов.

А в ноябре 2023 года выйдет полное эксклюзивное интервью с лидером рок-группы «Зодчие», где он расскажет, как футбол стал частью его жизни, о спортивном прошлом Владимира Преснякова-младшего, откуда у него берутся силы заниматься спортом после 60, а также о том, чем американский менталитет отличается от российского.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Влад Топалов сыграл в составе легендарного клуба «Старко».