Пассажирский лайнер экстренно сел в Минеральных Водах после сигнала тревоги

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Что произошло на борту самолета?

Пассажирский самолет, выполнявший рейс из Сочи в Екатеринбург, находясь в небе, подал сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В результате борт экстренно сел в аэропорту Минеральных Вод. Уточняется, что в ходе полета произошла нештатная ситуация. Что конкретно произошло, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пассажирский самолет Boeing 737 5N229 совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.