«Теряют границы»: из-за чего российские звезды обращаются к психологам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pascal Deloche; Личный архив Софьи Сулим; 5-tv.ru

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Какие проблемы беспокоят популярных людей в России?

Современные люди все чаще обращаются к психологу, чтобы решить свои проблемы. О том, в чем с помощью специалистов пытаются разобраться российские звезды, 5-tv.ru рассказала кандидат психологических наук, психолог Софья Сулим.

«Темы, связанные с любовными треугольниками, чаще всего, с тем, что не получается в здоровых отношениях находиться. Часто разводы. Есть много таких историй, когда живут с одними людьми, а встречаются с другими», — делится эксперт.

Психолог вспомнила две истории из практики, когда к ней обращались популярные личности. В первом случае ее просили помочь разобраться, что делать дальше и чего вообще по-настоящему хочет человек. Во втором же кейсе звезда самостоятельно не могла выйти из любовного треугольника.

«Туда достаточно часто еще тема алкоголя замешана, такие темы зависимости. Но ее обычно не ставят как основную», — уточняет специалист.

Еще к психологу обращаются с депрессиями и ощущением бессмысленности бытия, но для всего этого триггером, как правило, являются отношения. Сулим отметила, что проблемы у звезд и простых людей — абсолютно одинаковые, но прослеживаются разные способы их решения. Те, у кого больше финансовых возможностей, имеют чувство вседозволенности, в результате чего теряются границы.

«Больней становится только тогда, когда очень хорошо упадет человек. А, когда возможностей много, то пытаются компенсировать любым способом. Можно и отдыхать хорошо, и бизнесы открывать. То есть компенсация ухода от проблем — она больше, и можно дольше гасить эти чувства, которые есть внутри, и с ними ничего не делать», — добавляет психолог.

Что касается людей, у кого возможностей меньше, они, по словам Сулим, быстрее принимают правду — наступает так называемый момент истины, когда страхи уже не дают возможности жить дальше. Тем не менее, как подчеркнула специалист, случаи бывают разные, и подход всегда индивидуальный.

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