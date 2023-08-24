Всего несколько мер: как предотвратить появление огромных тромбов в организме

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexandr Knyazev; Личный архив Юлии Маршинцевой; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

От чего на самом деле зависит размер сгустков?

Врачи Новосибирского сосудистого центра имени Мешалкина спасли жизнь 46-летнего мужчины. У него обнаружили гигантский тромб длиной в 30 сантиметров, который в СМИ сравнили с колбасой.

На приеме перед хирургическим вмешательством пациент жаловался на одышку. Допустив, что новосибирец может не дожить до операции, врачи приняли решение о спешной госпитализации - и они не прогадали.

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева перечислила для 5-tv.ru основные факторы риска появления сгустков, а заодно объяснила, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать проблем со здоровьем. По мнению эксперта, предсказать длину тромба до фактического вмешательства не решится ни один кандилат медицинских наук.

«Что касается длины тромба, то ее мы не предугадаем. У кого-то они бывают маленькие, у кого-то - длинные, как у этого мужчины. Нельзя сказать, что нужно сделать, чтобы тромбы не появлялись такой длины. Зато то, что точно нужно помнить: кровяные образования в венах - достаточно частая причина осложнений», — объяснила она.

Особое внимание стоит уделять состоянию ног, не забывая о регулярных прогулках. Кофе и чай при этом лучше заменить на воду, советует Маршинцева.

«Факторы риска — тромбозы, особенно в ногах. Сгустки крови могут оседать или „улетать“ вверх по системе, закупоривая сосуды к сердцу. Чтобы этого не было, пациентам с варикозом могу посоветовать принимать кроворазжижающие препараты после согласования с врачом. В иных случаях удаляют часть вены. Сидячий образ жизни и недостаток жидкости также могут влиять на развитие тромбозов», — подытожила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи извлекли из ноги пациента тромб длиной с палку колбасы.