Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Известно, что она призывала к насилию над военнослужащими РФ.

Украинскую актрису Андрианну Курилец объявили в розыск в России. Информация следует из базы данных МВД.

«Курилец-Кметюк Адрианна Степановна. Украинка. Разыскивается по статье УК», — говорится в базе.

Уточняется, что в розыск она объявлена после призывов к насилию над российскими офицерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская телеведущая Янина Соколова* объявлена в розыск. В СК уточнили, что она «высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив за «беспощадное уничтожение».

* — Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.