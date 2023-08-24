Суд оштрафовал TikTok за неудаление материалов ЛГБТ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Социальной сети придется выплатить два миллиона рублей.

Социальную сеть TikTok оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление материалов с пропагандой ЛГБТ. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала Мирового суда Москвы.

Согласно материалам дела, соцсеть привлекли к административной ответственности за четыре поста с информацией, в которой распространяется пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и агитация смены пола.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мессенджер Telegram впервые оштрафовали в Москве на 50 тысяч рублей за нарушение законодательства в области оборота персональных данных.