Блогера Каца* приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В прошлом году он был объявлен в розыск.

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера Максима Каца* по делу о распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

Кроме того, суд вынес ему запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года.

По информации прокуратуры, блогер на своем канале в YouTube разместил ролик, содержащий заведомо ложные данные о российской армии. Уголовное дело в отношении него рассматривалась без присутствия обвиняемого, поскольк уон проживает в другой стране.

В прошлом году Кац* был объявлен в розыск по линии МВД РФ по уголовной статье. Однако, по какой именно не уточнялось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировой судья в Москве назначил административный штраф компании Google за неудаление недостоверной информацию о ходе специальной военной операции.

* — признан в РФ иноагентом.