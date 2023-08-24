Остановить рост: в России предложили ввести госрегулирование цен на дизель

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Насколько реален сценарий воплощения данной меры в жизнь?

Представители ассоциации «Грузавтотранс» призвали власти ввести государственное регулирование цен на дизель. Об этом сообщают «Известия».

Согласно их инициативе, стоимость топлива не должна превышать 60 рублей за литр. Такие меры они обосновывают резким ростом цен: только за последнюю неделю дизель подорожал на некоторых региональных заправках на 10%.

Неизбежный «взлет» цен, как подчеркивается, был спровоцирован отменой скидок и льгот для владельцев авто. Нестабильность в ценовом сегменте повлекла за собой дополнительные трудности для компаний-поставщиков услуг.

К тому же, только за последнее время спрос на топливо сильно превысил предложение, что позволило предприятиям, отвечающим за сегмент, «заломить» цену. В официальном обращении грузоперевозчики подчеркнули: единственный способ избежать многочисленных убытков — зафиксировать цену топлива на уровне не выше 60 рублей.

При других раскладах, предупреждают они, очередной ценовой рост пагубно скажется на итоговой стоимости товара и кошельке потребителя. Владельцы топливного бизнеса, в свою очередь, выступили против новой инициативы. И без того испытывающая серьезные проблемы отрасль рискует понести большие потери, считают они.

«Указанная мера приведет к снижению количества заправок из-за ухода с рынка независимых операторов», — заявил президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Александр Новак поддержал идею Минэнерго ограничить число экспортеров бензина.