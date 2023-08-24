Под Псковом задержан мужчина, пытавшийся поджечь релейный шкаф
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Как стало известно силовикам, гражданин был завербован.
В Псковской области поличным пойман мужчина, который пытался поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции. Об этом сообщает УФСБ России по региону.
Уточняется, что на такие действия мужчина пошел по указаниям лиц с Украины, которыми он был завербован. В начале августа преступник прибыл на станцию Псков — Товарный, где приступил к заданию — сначала гаечным ключом пытался вскрыть релейный шкаф, но поджечь не успел, был взят с поличным силовиками.
В ФСБ отметили, что целью преступления был срыв перевозок российских военнослужащих и военной техники.
По данному факту правоохранителями возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярском крае мужчина получил реальный срок за призывы к насилию.