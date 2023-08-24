Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Мероприятие направлено на подготовку различных компонентов войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября пройдет оперативно-стратегическое учение «Боевое братство — 2023». Как сообщает пресс-служба Минобороны РБ, мероприятие пройдет совместно с коллективными силами оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Уточняется, что в ходе учения будут отработаны задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, что в дальнейшем поможет урегулировать кризисную ситуацию в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности.

Участники пройдут специальное учение с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, а также формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения.

Подобное учение на территории Белоруссии пройдет впервые. Будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Белоруссии будет обучать военных совместно с ЧВК «Вагнер».