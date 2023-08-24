Жить там не будут? Какова судьба знаменитого особняка Инны Чуриковой

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Родственники народной артистки СССР получили в наследство огромный дом, но заезжать в него они отказались.

Роскошный особняк — он же «Барский двор» — покойной артистки Инны Чуриковой, уже ставший архитектурным шедевром, официально унаследовали ее близкие родственники. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Поместье стоимостью 300 миллионов рублей перешло во владение вдовцу актрисы Глебу Панфилову и ее сыну Ивану. Несмотря на столь помпезное приобретение, наследники все же отказались жить в этом доме.

Огромный особняк в поселке Николина Гора в Подмосковье родственники Чуриковой превратят в музей памяти народной артистки СССР. В будущем туда смогут приезжать поклонники звезды со всего мира, чтобы получить уникальную возможность увидеть и прикоснуться к ее личным вещам.

Гениальные роли актрисы в театре — Офелия и Гертруда в «Гамлете», Ирина Аркадина в «Чайке», сваха Фекла Ивановна в «Женитьбе» — предвещали ей великую карьеру в кино. Дебют Чуриковой состоялся в 1960 году, когда она была еще студенткой.

Роль Марфушки в фильме-сказке Александра Роу​ «Морозко» принесла ей не только первую известность, но и главный приз венецианского кинофестиваля — «Льва святого Марка».

После этого звезда получила и другие престижные награды — Берлинского кинофестиваля, премии «Ника» и «Золотую маску». А картина «Военно-полевой роман» с участием Чуриковой была номинирована на «Оскар»​.

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, что вещи Чуриковой передали нижегородскому музею.