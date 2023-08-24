Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

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Правда, противником поставок оружия киевскому режиму стал только один человек во время предвыборных дебатов.

В США состоялись предвыборные дебаты, в ходе которых обсуждался вопрос о расширении помощи Украине. Только один участник — предприниматель Вивек Рамасвами — выступил против, передает телеканал Fox News.

Так, в ходе мероприятия был задан вопрос о военной поддержке киевского режима. В зале единственным поднявшим руку против был Рамасвами, объяснив свое решение.

«Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся», — сказал он.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания пообещала, что поставит Украине 192 миллиона фунтов стерлингов (другими словами — 245 миллионов долларов) на покупку ядерного топлива для атомных электростанций (АЭС).