Тела погибших в авиакатастрофе в Тверской области доставили на экспертизу
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
К моргу в Тверской области прибыли машины полиции и фирм ритуальных услуг.
В морг в Тверской области доставили тела погибших в результате крушения бизнес-джета Embraer. Эксперты-криминалисты вскоре займутся экспертизами, которые помогут установить личность погибших, а также, возможно, пролить свет на причину крушения.
Всего на борту самолета в момент крушения находилось десять человек. Согласно спискам Росавиации, на рейс были зарегистрированы Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Трое погибших, по предварительным данным, — экипаж самолета.
Специальная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин авиакатастрофы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
СК рассматривает разные версии причин авиакатастрофы. В том числе техническую неисправность и ошибку пилотирования.