Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Прорываться пришлось под плотным огнем танков и артиллерии.

Министерство обороны опубликовало уникальные кадры захваченных нашими военнослужащими позиций ВСУ на купянском направлении. По словам бойцов, каждый опорный пункт, блиндаж и ДОТ были заминированы, как и подступы к ним.

Прорываться пришлось под плотным огнем танков и артиллерии. Украинские позиции защищали, в том числе, иностранные наемники.

Штурм укрепрайона ВСУ продолжался несколько дней. В конце концов украинские боевики не выдержали натиска и бежали, побросав оружие. Передовые российские отряды освободили выгодные позиции для дальнейшего продвижения основной группировки наших войск.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военнослужащие уничтожили колонну ВСУ в Запорожской области.