Губернатор Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка
Денис Птицын 15 0
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Фото: © РИА Новости
Из-за обстрела украинских националистов было повреждено электроснабжение.
ВСУ обстреляли поселок Белая Березка. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«В результате обстрела нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.
Он также написал, что по предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.